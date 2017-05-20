Василевский стал первым вратарем сборной России, кто провел три сухих матча на одном ЧМ
Андрей Василевский – первый вратарь сборной России, кто на одном чемпионате мира три раза сыграл на ноль, сообщает официальный сайт ФХР.
22-летний голкипер не пропускал голов в матчах группового этапа ЧМ-2017 с Данией (3:0) и Словакией (6:0), а также в четвертьфинале с Чехией (3:0).
В сборной СССР на чемпионатах мира такой же результат был показан Евгением Белошейкиным в 1987 году.
Рекорд принадлежит Владиславу Третьяку, который на ЧМ-1983 четыре раза сыграл на ноль.
Отметим, что суммарно для Василевского этот матч на ноль стал 4-м на чемпионатах мира. Он сравнялся по этому показателю с Сергеем Бобровским, но Василевский в этих турнирах сыграл девять матчей, а Бобровский – 26.
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