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    ЧМ-2021 пройдет в Беларуси и Латвии

    Теги сборная России сборная Беларуси сборная Латвии ЧМ-2021

    Беларусь и Латвия примут чемпионат мира в 2021 году.

    Соревнование пройдет с 7 по 23 мая. Матчи будут проходить в Риге и Минске, решающие стадии и финал чемпионата примет столица Беларуси.

    Сообщается, что совместная заявка Беларуси и Латвии набрала 55 голосов, в то время как заявка Финляндии 52 голоса.

    Отметим, что сперва мнения распределились 54 на 53 в пользу совместной заявки, но по регламенту требовалось большинство голосов. Разница в один голос не позволила принять решение. Делегатам пришлось голосовать повторно.

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