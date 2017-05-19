Президент ФХР Владислав Третьяк оценил шансы сборной России в матче 1/2 финала против Канады.

«Посмотрел канадцев вчера. Это хорошая команда, но играть с ней можно. У нас тоже очень хорошая команда.

Всегда этот матч называют скрытым финалом, потому что он вызывает бурный интерес. Посмотрим, что будет завтра. Да, мы проигрывали канадцам в последнее время. Но непобедимых команд в хоккее не бывает.

Даже «Красная машина» много раз проигрывала, хотя многие не помнят об этом», – сказал Третьяк журналистам.

Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада