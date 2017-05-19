Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владислав Третьяк: «Сборная Канады не является непобедимой, даже «Красная машина» много раз проигрывала»

    Теги сборная России Владислав Третьяк сборная Канады ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк оценил шансы сборной России в матче 1/2 финала ЧМ-2017 против Канады.

    «Посмотрел канадцев вчера. Это хорошая команда, но играть с ней можно. У нас тоже очень хорошая команда.

    Всегда этот матч называют скрытым финалом, потому что он вызывает бурный интерес. Посмотрим, что будет завтра. Да, мы проигрывали канадцам в последнее время. Но непобедимых команд в хоккее не бывает.

    Даже «Красная машина» много раз проигрывала, хотя многие не помнят об этом», – сказал Третьяк журналистам.

    Россия вышла в полуфинал. Впереди Канада

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться