Владислав Третьяк: «Сборная Канады не является непобедимой, даже «Красная машина» много раз проигрывала»
Президент ФХР Владислав Третьяк оценил шансы сборной России в матче 1/2 финала ЧМ-2017 против Канады.
«Посмотрел канадцев вчера. Это хорошая команда, но играть с ней можно. У нас тоже очень хорошая команда.
Всегда этот матч называют скрытым финалом, потому что он вызывает бурный интерес. Посмотрим, что будет завтра. Да, мы проигрывали канадцам в последнее время. Но непобедимых команд в хоккее не бывает.
Даже «Красная машина» много раз проигрывала, хотя многие не помнят об этом», – сказал Третьяк журналистам.
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