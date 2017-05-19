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    Роман Ротенберг: «Нам некого бояться на ЧМ, команда стала единым кулаком»

    Теги сборная России сборная Канады ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2017 между сборными России и Канады.

    «Поверьте, нам все равно с кем играть. Посмотрите, как пластаются наши ребята, те же Телегин, Наместников и не только они – команда проявляет характер, уже стала единым кулаком. Но повторю, что мы должны прогрессировать, и над этим и будет вестись наша работа в преддверии следующей игры, бояться на этом турнире нам некого.

    В этой сборной России нужно отметить всех ребят, всех игроков, потому что никто не боится лечь под шайбу. Каждый делает свою работу, каждый вносит свой вклад в общий результат», – сказал Ротенберг.

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