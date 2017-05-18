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    Артемий Панарин: «Партнеры злятся, нагнетают, Кузя орет на меня немножко»

    Теги сборная России сборная Чехии Евгений Кузнецов Артемий Панарин Владислав Наместников ЧМ-2017

    Нападающий сборной России Артемий Панарин ответил на вопросы после победы над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2017.

    – Поздравляем с победой. Все-таки вы забили.

    – Спасибо. Партнеры злятся на меня немножко: пять моментов не забил, один – забил. Так не должно быть. Так что недовольны мной, буду работать. 

    – Партнеры недовольны или вы сами?

    – Я в том числе, но партнеры тоже нагнетают, Кузя немножко орет на меня. 

    – За исключением первых десяти минут игра получилась у сборной России?

    – Не знаю, игра была такой – выходишь, бегаешь, играешь, шайбу эту гоняешь. Лед этот еще. Зрители, наверное, в шоке. Я постоянно говорю про лед. Играли в игру, в которую надо было играть. Технические моменты не получались, потому что на льду было много снега.

    – Не обидитесь, если скажу, что многое решило меньшинство, в котором вы не играете?

    – (Смеется) Большое спасибо ребятам, они настоящие бойцы. Наместников поймал на себя шайбу, пришлось ставить ему обезболивающий укол, чтобы он вернулся. Большой респект им, – сказал Панарин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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