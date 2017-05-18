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    Олег Знарок: «Мы грешили на качество льда в Кельне, а в Париже оно просто отвратительное»

    Теги сборная России сборная Чехии Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2017.

    «Игра была для нас психологически сложной. Готовились к ней, сложный вопрос переезда.

    Качество льда… Мы грешили на Кельн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было.

    Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше», – заявил Знарок.

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