Олег Знарок: «Мы грешили на качество льда в Кельне, а в Париже оно просто отвратительное»
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2017.
«Игра была для нас психологически сложной. Готовились к ней, сложный вопрос переезда.
Качество льда… Мы грешили на Кельн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было.
Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше», – заявил Знарок.
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