Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2017.

«Игра была для нас психологически сложной. Готовились к ней, сложный вопрос переезда.

Качество льда… Мы грешили на Кельн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было.

Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше», – заявил Знарок.