Трехкратный чемпион мира рассказал, как обстоят дела на его заводе по производству клюшек «ЗаряД».

– Несколько дней назад вы побывали на гала-матче Фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. Понравилось ли вам это мероприятие?

– Для начала я хочу сказать, что все было организовано на высшем уровне. Ночная лига сделала действительно настоящий праздник для всех любителей хоккея. Люди, которые не занимаются профессиональным спортом, тоже получили возможность играть, показывать свое мастерство и побеждать при большом количестве зрителей.

В этом матче также принимали участие первые лица страны и больше всего меня, конечно, порадовало то, что Владимир Владимирович Путин вышел на игру с нашей клюшкой «ЗаряД». Президент поддерживает курс на импортозамещение, поэтому его выбор в пользу российских клюшек не должен удивлять.

– Президент остался доволен качеством клюшки?

– Если бы он был недоволен, нам бы сразу же сообщили.

– Сразу после окончания сезона вы приехали на свой завод «ЗаряД» в Набережные Челны. Остались ли довольны этой инспекцией?

– Я пробыл там несколько дней – поработал, оценил обстановку. Мне все очень понравилось. Коллектив очень дружный, все выполняют свои обязанности, каждый горит желанием вывести качество нашего продукта на новый уровень.

– Скоро исполнится год с открытия завода. Какое главное завоевание «ЗаряДа» за это время?

– То, что наш президент начал играть российской клюшкой. Это главная победа. Теперь будет задача как можно больше охватывать профессиональных игроков в КХЛ. Это непросто – по себе могу сказать, что профессионалам тяжело переходить на новый продукт. Но работа в этом направлении вернется. Скоро начинается предсезонка, так что многие возьмут «ЗаряД» на пробу, и хоккеистов КХЛ, играющих российскими клюшками, станет еще больше, — сказал Зарипов.