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    «Авангард» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Эвербергом

    Теги Авангард переходы сборная Швеции чемпионат Швеции КХЛ Векше Деннис Эверберг

    «Авангард» объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Деннисом Эвербергом. 

    Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. 

    В минувшем сезоне он выступал в шведской лиге за «Векше», в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 37 (18+19) очков при полезности «+15». В 6 матчах плей-офф добавил еще 3 (0+3) очка. 

    Попал в состав сборной Швеции на ЧМ-2017, в 3 матчах турнира набрал 3 (2+1) очка. 

    Отметим, что два предыдущих сезона Эверберг провел в Северной Америке, выступая в системе «Колорадо». В НХЛ сыграл 70 матчей и набрал 12 (3+9) очков, в АХЛ – 66 матчей и 47 (20+27) очков. 

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