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    ЦСКА расторг контракт с Кутузовым

    Теги ЦСКА переходы Александр Кутузов КХЛ

    Защитник Александр Кутузов покидает ЦСКА.

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В минувшем сезоне 31-летний Кутузов провел за ЦСКА 38 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков при суммарном показателе полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.

    Всего за два сезона в составе «армейцев» Кутузов набрал 14 (5+9) очков в 57 матчах регулярного чемпионата и 4 (0+4) очка в 27 матчах плей-офф.

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