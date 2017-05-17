ЦСКА расторг контракт с Кутузовым

Защитник Александр Кутузов покидает .

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В минувшем сезоне 31-летний Кутузов провел за 38 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков при суммарном показателе полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.

Всего за два сезона в составе «армейцев» Кутузов набрал 14 (5+9) очков в 57 матчах регулярного чемпионата и 4 (0+4) очка в 27 матчах плей-офф.