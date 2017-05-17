Сборная России отправилась в Париж с 3-часовой задержкой из-за поломки поезда

Игроки и тренерский штаб сборной России отправились в Париж с 3-часовой задержкой. Рейс был отложен из-за поломки поезда.

По прибытии на парижский вокзал сборная России планирует отправиться на тренировку.

Вчера сборная России уступила США (3:5) и заняла второе место в группе А по итогам группового турнира ЧМ-2017.

Игра сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало матча – в 17.15 по московскому времени.

Россия проиграла американцам. Что дальше?