Сборная России отправилась в Париж с 3-часовой задержкой из-за поломки поезда
Игроки и тренерский штаб сборной России отправились в Париж с 3-часовой задержкой. Рейс был отложен из-за поломки поезда.
По прибытии на парижский вокзал сборная России планирует отправиться на тренировку.
Вчера сборная России уступила США (3:5) и заняла второе место в группе А по итогам группового турнира ЧМ-2017.
Игра сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало матча – в 17.15 по московскому времени.
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