КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до начала Олимпиады
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем сезоне регулярный чемпионат приостановится за 16 дней до старта Олимпиады.
«Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный.
33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.
Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят», – заявил Чернышенко.
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