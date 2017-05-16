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    КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до начала Олимпиады

    Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем сезоне регулярный чемпионат приостановится за 16 дней до старта Олимпиады.

    «Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный.

    33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.

    Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят», – заявил Чернышенко.

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