КХЛ остановит регулярный чемпионат за 16 дней до начала Олимпиады

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем сезоне регулярный чемпионат приостановится за 16 дней до старта Олимпиады.

«Говорили о возможном составе участников, о проекте календаря, который в олимпийский год сложный, насыщенный.

33 дня различных перерывов, 16-дневный перерыв предолимпийский, 10 дней перед чемпионатом мира, а также будут перед этапами Евротура.

Во главе пирамиды стоят успехи нашей сборной. Точно будут спаренные дни, мы понимаем задачи, которые перед нами стоят», – заявил Чернышенко.