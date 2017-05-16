Сборная России назвала состав на матч с США
Сборная России объявила состав на матч группового раунда ЧМ-2017.
Василевский (Сорокин);
Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;
Антипин — Белов, Дадонов — Шипачев — Гусев;
Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;
Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.
А вот и наш состав на матч с США! Который, кстати, начнётся в 17:15 мск, пропускать категорически запрещено❗️ pic.twitter.com/O9l5zmsHuQ— Хоккей России (@russiahockey) 16 мая 2017 г.
Матч начнется в 17.15 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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