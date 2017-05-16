Сборная России назвала состав на матч с США

Сборная России объявила состав на матч группового раунда .

Василевский (Сорокин);

Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;

Антипин — Белов, Дадонов — Шипачев — Гусев;

Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;

Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.

А вот и наш состав на матч с США! Который, кстати, начнётся в 17:15 мск, пропускать категорически запрещено❗️ pic.twitter.com/O9l5zmsHuQ