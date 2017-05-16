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    Sports.ru

    Сборная России назвала состав на матч с США

    Теги сборная России сборная США ЧМ-2017

    Сборная России объявила состав на матч группового раунда ЧМ-2017.

    Василевский (Сорокин);

    Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;

    Антипин — Белов, Дадонов — Шипачев — Гусев;

    Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;

    Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.

    Матч начнется в 17.15 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.

     

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