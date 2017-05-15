Главный тренер «Вегаса», тренер сборной Канады на ЧМ Жерар Галлан поделился мнением о возможном подписании клубом-новичком форварда Евгения Дадонова.

«Приедет ли в вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа – тренировать, работа генерального менеджера – искать игроков.

Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и , что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», – сказал Галлан.

Отметим, что Дадонов может подписать контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля.