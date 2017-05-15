Жерар Галлан: «Вегасу» было бы здорово подписать Дадонова, но за ним охотятся многие клубы НХЛ»
Главный тренер «Вегаса», тренер сборной Канады на ЧМ Жерар Галлан поделился мнением о возможном подписании клубом-новичком НХЛ форварда Евгения Дадонова.
«Приедет ли в «Вегас» вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа – тренировать, работа генерального менеджера – искать игроков.
Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», – сказал Галлан.
Отметим, что Дадонов может подписать контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля.
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