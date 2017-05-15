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    Жерар Галлан: «Вегасу» было бы здорово подписать Дадонова, но за ним охотятся многие клубы НХЛ»

    Теги Евгений Дадонов Джордж Макфи Жерар Галлан НХЛ Вегас

    Главный тренер «Вегаса», тренер сборной Канады на ЧМ Жерар Галлан поделился мнением о возможном подписании клубом-новичком НХЛ форварда Евгения Дадонова. 

    «Приедет ли в «Вегас» вместе с Вадимом Шипачевым и Евгений Дадонов, это не мой вопрос. Моя работа – тренировать, работа генерального менеджера – искать игроков.

    Конечно, было бы здорово подписать Дадонова, но я знаю, что за ним охотятся многие клубы НХЛ, так что посмотрим. Мы чрезвычайно рады уже тому, об этом говорил и Джордж Макфи, что подписали контракт с Вадимом Шипачевым», – сказал Галлан.

    Отметим, что Дадонов может подписать контракт с клубом НХЛ не раньше 1 июля. 

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