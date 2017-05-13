Главный тренер , тренер сборной Канады на ЧМ-2017 Жерар Галлан прокомментировал подписание клубом контракта с форвардом .

«Я не так много видел Шипачева в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчеты говорят о том, что Вадим – элитный игрок, большой мастер.

Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждем Вадима в «Вегасе».

Да, мне бы хотелось встретиться с Вадимом, сыграть против него на чемпионате мира. Например, в финале, это будет весело», – сказал Галлан.