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    Тренер «Вегаса» Галлан: «Подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда»

    Теги сборная России Жерар Галлан сборная Канады НХЛ Вадим Шипачев Вегас ЧМ-2017

    Главный тренер «Вегаса», тренер сборной Канады на ЧМ-2017 Жерар Галлан прокомментировал подписание клубом контракта с форвардом Вадимом Шипачевым

    «Я не так много видел Шипачева в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчеты говорят о том, что Вадим – элитный игрок, большой мастер.

    Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачева, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждем Вадима в «Вегасе».

    Да, мне бы хотелось встретиться с Вадимом, сыграть против него на чемпионате мира. Например, в финале, это будет весело», – сказал Галлан. 

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