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    Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Качество льда в Кельне отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены»

    Теги Франц Райндль ЧМ-2017

    Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на стадионе в Кельне.

    «Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции. Дело не в качестве льда – оно отличное.

    Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», – сказал Райндль.

    Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Ни один человек не сможет вам сказать, что происходит со льдом на арене в Кельне»

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