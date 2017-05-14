Президент Немецкого хоккейного союза, глава оргкомитета ЧМ-2017 Франц Райндль отреагировал на многочисленные жалобы участников турнира на качество льда на стадионе в Кельне.

«Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции. Дело не в качестве льда – оно отличное.

Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», – сказал Райндль.

Глава оргкомитета ЧМ-2017: «Ни один человек не сможет вам сказать, что происходит со льдом на арене в Кельне»