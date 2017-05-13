Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Словакии (6:0) в матче группового этапа ЧМ-2017.

– У нас не все получалось. Мы можем играть еще лучше. Пробовали разные связки, передергивали состав звеньев, когда уже позволял счет в третьем периоде.

– Что с не игравшим сегодня Панариным?

– Ему было получше, но мы решили его поберечь и дадим сыграть в следующем матче. Все с ним будет нормально.

– Что за ерунда происходила со льдом?

– Это уже не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Арбитр сам подошел к нашей скамейке и предложил перезалить лед.

– Ваш следующий соперник – это сборная Латвии. В последний раз она выходила в плей-офф еще при вас. Как оцените эту команду?

– Не знаю, что там поменялось. Мне важна наша команда. Разберем игру соперника, главное – не прозевать отдельные моменты и уважать оппонента до матча.

– Довольны игрой в обороне?

– В целом да, но есть моменты, которые надо улучшать. Следующие матчи будут сложнее. Надо в обороне действовать правильно и более дисциплинированно.

– С Латвией вы будете играть вечером, а на следующий день – матч с американцами.

– Команда провела хорошие сборы, надеюсь, что сил хватит. Хотя это будет сложный момент, – сказал Знарок.