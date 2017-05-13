Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Олег Знарок: «Качество льда на арене в Кельне не соответствует уровню ЧМ»

    Теги сборная России сборная Словакии сборная Латвии Олег Знарок Артемий Панарин ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Словакии (6:0) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    – У нас не все получалось. Мы можем играть еще лучше. Пробовали разные связки, передергивали состав звеньев, когда уже позволял счет в третьем периоде.

    – Что с не игравшим сегодня Панариным?

    – Ему было получше, но мы решили его поберечь и дадим сыграть в следующем матче. Все с ним будет нормально.

    – Что за ерунда происходила со льдом?

    – Это уже не в первый раз. Качество льда не соответствует уровню чемпионата мира. Арбитр сам подошел к нашей скамейке и предложил перезалить лед.

    – Ваш следующий соперник – это сборная Латвии. В последний раз она выходила в плей-офф еще при вас. Как оцените эту команду?

    – Не знаю, что там поменялось. Мне важна наша команда. Разберем игру соперника, главное – не прозевать отдельные моменты и уважать оппонента до матча.

    – Довольны игрой в обороне?

    – В целом да, но есть моменты, которые надо улучшать. Следующие матчи будут сложнее. Надо в обороне действовать правильно и более дисциплинированно.

    – С Латвией вы будете играть вечером, а на следующий день – матч с американцами.

    – Команда провела хорошие сборы, надеюсь, что сил хватит. Хотя это будет сложный момент, – сказал Знарок.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться