Сборная Швейцарии победила сборную Канады (3:2 ОТ) в матче группового этапа .

Швейцарцы одержали волевую победу, поскольку после двух периодов уступали со счетом 0:2.

Сначала на 46-й минуте Фабрис Херцог в большинстве отыграл один гол, а спустя три минуты Венсан Праплан сравнял счет.

В овертайме победу Швейцарии принес Херцог, оформивший дубль. По итогам игры Канада перебросала Швейцарию - 45:26.

После 5 матчей швейцарская команда набрала 11 очков и занимает 2-е место в группе В.