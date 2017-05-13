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    ЧМ-2017. Сборная Швейцарии победила Канаду, проигрывая 0:2 к 46-й минуте матча

    Теги сборная Канады сборная Швейцарии ЧМ-2017 Венсан Праплан Фабрис Херцог

    Сборная Швейцарии победила сборную Канады (3:2 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    Швейцарцы одержали волевую победу, поскольку после двух периодов уступали со счетом 0:2.

    Сначала на 46-й минуте Фабрис Херцог в большинстве отыграл один гол, а спустя три минуты Венсан Праплан сравнял счет.

    В овертайме победу Швейцарии принес Херцог, оформивший дубль. По итогам игры Канада перебросала Швейцарию - 45:26.

    После 5 матчей швейцарская команда набрала 11 очков и занимает 2-е место в группе В.

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