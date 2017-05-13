Форвард и сборной России Евгений Кузнецов поделился мыслями по прибытии в Германию, где проходит .

О настрое



Когда ты приезжаешь в сборную, играешь с желанием. Если б были травмы или семейные обстоятельства, мы бы не приехали. Мы будем здесь биться и играть за свою страну.

О том, что у самого Кузнецова и защитника нет контрактов на следующий клубный сезон

У каждого разные ситуации с контрактами. У всех по-разному складывался сезон, у кого-то были травмы. Я здоров. Даже не раздумывал, ехать или нет. Сразу с большим желанием поехал. Нравится стиль, в который играет сборная. Наслаждение получаешь, когда смотришь по телевизору. Много ребят, с которыми играл в молодежке.

О возможном переводе на фланг нападения

Фланги – это на войне, а у нас в хоккее крайние нападающие. Где скажут – там и буду играть. Со Знарком разговора о моей роли еще не было. В Швеции сменили тренера, и к ним все поехали, но в России не так. Я не знаю ни одного российского игрока, кто бы выбирал, к какому тренеру ехать.