Россия – Словакия. Панарин пропустит матч, Ничушкин сыграет, Василевский займет место в воротах
Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком назвал состав на матч с командой Словакии.
Вратари: Василевский (Сорокин).
Первое звено: Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – Плотников.
Второе звено: Антипин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов.
Третье звено: Проворов – Миронов, Наместников – Кучеров.
Четвертое звено: Зуб, Ничушкин – Ткачев – Барабанов.
Нападающий Артемий Панарин не сыграет в матче из-за микротравмы.
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