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    Россия – Словакия. Панарин пропустит матч, Ничушкин сыграет, Василевский займет место в воротах

    Теги сборная России травмы Антон Белов Сергей Андронов Евгений Дадонов сборная Словакии Олег Знарок Богдан Киселевич Сергей Плотников Вадим Шипачев Иван Телегин Виктор Антипин Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров Владислав Наместников Андрей Василевский Владимир Ткачев ЧМ-2017 Илья Сорокин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Андрей Миронов Иван Проворов Александр Барабанов Артем Зуб

    Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком назвал состав на матч с командой Словакии.

    Вратари: Василевский (Сорокин).

    Первое звено: Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – Плотников.

    Второе звено: Антипин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов.

    Третье звено: Проворов – Миронов, Наместников – Кучеров.

    Четвертое звено: Зуб, Ничушкин – Ткачев – Барабанов.

    Нападающий Артемий Панарин не сыграет в матче из-за микротравмы.

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