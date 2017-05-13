Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком назвал состав на матч с командой Словакии.

Вратари: Василевский ( ).

Первое звено: Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – .

Второе звено: Антипин – , Гусев – Шипачев – Дадонов.

Третье звено: Проворов – Миронов, Наместников – .

Четвертое звено: Зуб, Ничушкин – Ткачев – .

Нападающий Артемий Панарин не сыграет в матче из-за микротравмы.