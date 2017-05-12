Сборная России проводит тренировку в Кельне в преддверии очередного матча группового этапа .

Вместе с командой тренируются форварды Кирилл Капризов, Роман Любимов и Валерий Ничушкин. В тренировке не принимали участие , Сергей Мозякин и Александр Барабанов.

Вратари: Василевский, Шестеркин, Сорокин.

«Синие»: Гавриков – Киселевич, Телегин – Андронов – Плотников.

«Красные»: Миронов – Проворов, Капризов – Наместников – Кучеров.

«Зеленые»: Антипин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов.

«Белые»: Науменков – Зуб, Ничушкин – Ткачев – Любимов.