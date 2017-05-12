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    ЧМ-2017. Капризов тренировался со сборной России, Панарин и Мозякин пропустили тренировку

    Теги сборная России Сергей Мозякин Артемий Панарин Роман Любимов ЧМ-2017 Валерий Ничушкин Александр Барабанов Кирилл Капризов

    Сборная России проводит тренировку в Кельне в преддверии очередного матча группового этапа ЧМ-2017.

    Вместе с командой тренируются форварды Кирилл Капризов, Роман Любимов и Валерий Ничушкин. В тренировке не принимали участие Артемий Панарин, Сергей Мозякин и Александр Барабанов.

    Вратари: Василевский, Шестеркин, Сорокин.

    «Синие»: Гавриков – Киселевич, Телегин – Андронов – Плотников.

    «Красные»: Миронов – Проворов, Капризов – Наместников – Кучеров.

    «Зеленые»: Антипин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов.

    «Белые»: Науменков – Зуб, Ничушкин – Ткачев – Любимов.

     

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