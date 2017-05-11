ЧМ-2017. Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017.
В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили «Оттаве» во втором раунде со счетом 2-4 в серии. В этом сезоне Лундквист играл за шведскую команду на Кубке мира.
Добавим, что сейчас в составе шведов на чемпионате мира выступает брат Лундквиста – Юэль Лундквист.
С подробной статистикой выступлений вратаря «Рейнджерс» вы можете ознакомиться здесь.
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