Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили «Оттаве» во втором раунде со счетом 2-4 в серии. В этом сезоне Лундквист играл за шведскую команду на Кубке мира.

Добавим, что сейчас в составе шведов на чемпионате мира выступает брат Лундквиста – Юэль Лундквист.

С подробной статистикой выступлений вратаря «Рейнджерс» вы можете ознакомиться здесь.