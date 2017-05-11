Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2017. Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции

    Теги Рейнджерс сборная Швеции Юэль Лундквист Хенрик Лундквист ЧМ-2017

    Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2017.

    В розыгрыше Кубка Стэнли «Рейнджерс» уступили «Оттаве» во втором раунде со счетом 2-4 в серии. В этом сезоне Лундквист играл за шведскую команду на Кубке мира.

    Добавим, что сейчас в составе шведов на чемпионате мира выступает брат Лундквиста – Юэль Лундквист.

    С подробной статистикой выступлений вратаря «Рейнджерс» вы можете ознакомиться здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться