в решающем матче 2-го раунда плей-офф победил «Эдмонтон» (2:1, 4-3 в серии).

«Дакс» в 5-й раз пробились в финал Западной конференции, где сыграют с .

Последний раз «Анахайм» выходил в финал конференции в 2015 году, когда уступил «Чикаго» (3-4), будущему обладателю Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции-2017 «Питтсбург» встретится с «Оттавой».