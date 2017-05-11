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    Кубок Стэнли. «Анахайм» в 5-й раз вышел в финал Западной конференции и сыграет с «Нэшвиллом»

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Анахайм НХЛ

    «Анахайм» в решающем матче 2-го раунда плей-офф победил «Эдмонтон» (2:1, 4-3 в серии).

    «Дакс» в 5-й раз пробились в финал Западной конференции, где сыграют с «Нэшвиллом».

    Последний раз «Анахайм» выходил в финал конференции в 2015 году, когда уступил «Чикаго» (3-4), будущему обладателю Кубка Стэнли.

    В финале Восточной конференции-2017 «Питтсбург» встретится с «Оттавой».

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