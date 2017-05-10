Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Власти Санкт-Петербурга выделили землю для арены СКА

    Теги СКА бизнес КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург)

    Состоялось заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором было принято решение выделить земельный участок в непосредственной близости от Московского парка Победы для строительства новой арены СКА.

    СКА будет предоставлен земельный участок площадью 33,5 тысячи квадратных метров по адресу проспект Юрия Гагарина, уч. 53. По предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на 2 тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура.

    20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке. Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее.

    На данный момент для проведения матчей СКА арендует Ледовый Дворец, максимальная вместимость которого составляет 12 300 зрителей.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться