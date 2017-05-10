Власти Санкт-Петербурга выделили землю для арены СКА

Состоялось заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором было принято решение выделить земельный участок в непосредственной близости от Московского парка Победы для строительства новой арены СКА.

СКА будет предоставлен земельный участок площадью 33,5 тысячи квадратных метров по адресу проспект Юрия Гагарина, уч. 53. По предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на 2 тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура.

20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке. Проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее.

На данный момент для проведения матчей СКА арендует Ледовый Дворец, максимальная вместимость которого составляет 12 300 зрителей.