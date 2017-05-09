Вратарь сборной Латвии Мерзликин: «Год назад Панарин сказал, что я лоханулся. Жду встречи с ним»

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин заявил, что ждет матча с командой России.

«В прошлом году Панарин сказал, что я лоханулся. Поэтому в этом жду встречи с ним дополнительно. Я понимаю, что он шутил, и я тоже шучу. Но я мечтаю играть в . И если смогу хорошо играть на уровне , значит, смогу когда-нибудь реализовать свою мечту.

Я буду ждать их всех. В прошлом году я говорил, что мне интересно играть против Бобровского. Это один из моих любимых вратарей. Мне интересно смотреть, где я нахожусь и как играю, сколько мне не хватает до НХЛ.

Тот же Панарин играет с Кэйном в «Чикаго», он очень хороший хоккеист. Его броски покажут мне, насколько я готов. В целом мне все равно от кого отражать шайбы. Главное – отразить их», – сказал хоккеист.

Вратарь заявил, что сборная Латвии, выигравшая первые три матча, нацелена на выход в четвертьфинал.

«Я думаю, никто не ожидал такого результата. Но нам рано радоваться тому, что мы достигли. Наша цель – выйти в четвертьфинал, будем делать даже невозможное, чтобы ее выполнить.

С приходом Хартли в сборной Латвии поменялось все. Когда ты едешь в сборную, едешь в нее с радостью. Тут все профессионально, вся организация. Это большой бонус. Видно, что ребята приезжают сюда с радостью, а не как на прошлые турниры», – сказал хоккеист.