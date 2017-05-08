ЧМ-2017. Финляндия проиграла Чехии, ведя со счетом 3:0 к 47-й минуте матча
Сборная Чехии проявила характер, обыграв сборную Финляндии (4:3 Б) в матче группового этапа ЧМ-2017.
В первом периоде чешская команда пропустила три шайбы подряд и уступала «-3» до 47-й минуты матча.
На 7-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл Роман Горак. За 2 минуты и 14 секунд до конца третьего отрезка игры вторую шайбу забросил Радко Гудас, а спустя еще 23 секунды Ян Коварж сравнял счет.
В серии буллитов Чехии принес победу гол Робина Ганзла.
- Дата проведения
- 8 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
- 1:0 – 1 Филппула (Рантанен, Ахо)
- 2:0 – 2 Яакола (Филппула, Рантанен)
- 3:0 – 13 Лаюнен (Аалтонен, Пильстрем)
- 3:1 – 47 Горак (Червенка, Пастрняк)
- 3:2 – 57 Гудас (Ржепик, Крейчик)
- 3:3 – 58 Коварж (Пастрняк)
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