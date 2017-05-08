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    ЧМ-2017. Финляндия проиграла Чехии, ведя со счетом 3:0 к 47-й минуте матча

    Теги сборная Финляндии сборная Чехии Ян Коварж Радко Гудас Роман Горак ЧМ-2017 Робин Ганзл

    Сборная Чехии проявила характер, обыграв сборную Финляндии (4:3 Б) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    В первом периоде чешская команда пропустила три шайбы подряд и уступала «-3» до 47-й минуты матча.

    На 7-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл Роман Горак. За 2 минуты и 14 секунд до конца третьего отрезка игры вторую шайбу забросил Радко Гудас, а спустя еще 23 секунды Ян Коварж сравнял счет.

    В серии буллитов Чехии принес победу гол Робина Ганзла.

    Финляндия – Чехия 3:4 (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, по буллитам - 0:1)
    Дата проведения
    8 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Филппула (Рантанен, Ахо)
    2:0 – 2 Яакола (Филппула, Рантанен)
    3:0 – 13 Лаюнен (Аалтонен, Пильстрем)
    3:1 – 47 Горак (Червенка, Пастрняк)
    3:2 – 57 Гудас (Ржепик, Крейчик)
    3:3 – 58 Коварж (Пастрняк)
    Вратари: Корписало 30/33 – Мразек 18/21.

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