Сборная Чехии проявила характер, обыграв сборную Финляндии (4:3 Б) в матче группового этапа ЧМ-2017.

В первом периоде чешская команда пропустила три шайбы подряд и уступала «-3» до 47-й минуты матча.

На 7-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл Роман Горак. За 2 минуты и 14 секунд до конца третьего отрезка игры вторую шайбу забросил Радко Гудас, а спустя еще 23 секунды Ян Коварж сравнял счет.

В серии буллитов Чехии принес победу гол Робина Ганзла.