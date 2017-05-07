Италия – Россия. Барабанов сыграет в первом звене с Андроновым и Телегиным
Сборная России начнет второй матч ЧМ-2017 против сборной Италии в том же составе, что и стартовую игру со Швецией (2:1 Б).
Изменение в звеньях только одно – Александр Барабанов начнет матч в первом звене вместе с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, тогда как Сергей Плотников переведен в тройку к Сергею Мозякину и Владимиру Ткачеву.
Сборная России на ЧМ-2017. Что о ней нужно знать
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