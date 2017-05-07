Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Италия – Россия. Барабанов сыграет в первом звене с Андроновым и Телегиным

    Теги сборная России сборная Италии Сергей Плотников ЧМ-2017 Александр Барабанов

    Сборная России начнет второй матч ЧМ-2017 против сборной Италии в том же составе, что и стартовую игру со Швецией (2:1 Б). 

    Изменение в звеньях только одно – Александр Барабанов начнет матч в первом звене вместе с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, тогда как Сергей Плотников переведен в тройку к Сергею Мозякину и Владимиру Ткачеву. 

    Сборная России на ЧМ-2017. Что о ней нужно знать

    Россия начала с победы. Все хорошо?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться