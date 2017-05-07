Сборная России начнет второй матч ЧМ-2017 против сборной Италии в том же составе, что и стартовую игру со Швецией (2:1 Б).

Изменение в звеньях только одно – Александр Барабанов начнет матч в первом звене вместе с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, тогда как Сергей Плотников переведен в тройку к Сергею Мозякину и Владимиру Ткачеву.

Сборная России на ЧМ-2017. Что о ней нужно знать

Россия начала с победы. Все хорошо?