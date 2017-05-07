Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и капитан команды в игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:2, 2-3 в серии) забросили шайбы с интервалом в 27 секунд.

Сначала Кузнецов вывел «Кэпиталс» вперед 3:2, а потом отличился Овечкин. Это 5-е шайбы россиян в текущем турнире.

Всего в 11 матчах на счету Кузнецова и Овечкина по 8 (5+3) очков.