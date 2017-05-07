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    «Вашингтон» – «Питтсбург». Кузнецов и Овечкин забили 5-е голы в плей-офф за 27 секунд

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин видео НХЛ Евгений Кузнецов

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и капитан команды Александр Овечкин в игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:2, 2-3 в серии) забросили шайбы с интервалом в 27 секунд.

    Сначала Кузнецов вывел «Кэпиталс» вперед 3:2, а потом отличился Овечкин. Это 5-е шайбы россиян в текущем турнире.

    Всего в 11 матчах на счету Кузнецова и Овечкина по 8 (5+3) очков.

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