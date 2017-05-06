Джордж Макфи: «Шипачев сможет сделать для нас то же самое, что Панарин и Радулов для «Чикаго» и «Монреаля»
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи поделился ожиданиями от игры нового форварда команды Вадима Шипачева.
«Посмотрите на Панарина и Радулова. Мы считаем, что Вадим сможет сделать для нас то же самое.
Основные причины, по которым Шипачев выбрал «Голден Найтс», – это гарантированный большой объем игрового времени и возможность жить в Лас-Вегасе», – сказал Макфи.
Джордж Макфи: «Считаем, что в НХЛ Шипачев может стать игроком, влияющим на результат»
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