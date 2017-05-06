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    Джордж Макфи: «Шипачев сможет сделать для нас то же самое, что Панарин и Радулов для «Чикаго» и «Монреаля»

    Теги Монреаль Чикаго Джордж Макфи Александр Радулов НХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи поделился ожиданиями от игры нового форварда команды Вадима Шипачева.

    «Посмотрите на Панарина и Радулова. Мы считаем, что Вадим сможет сделать для нас то же самое.

    Основные причины, по которым Шипачев выбрал «Голден Найтс», – это гарантированный большой объем игрового времени и возможность жить в Лас-Вегасе», – сказал Макфи.

    Джордж Макфи: «Считаем, что в НХЛ Шипачев может стать игроком, влияющим на результат»

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