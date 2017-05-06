Генеральный менеджер Джордж Макфи поделился ожиданиями от игры нового форварда команды Вадима Шипачева.

«Посмотрите на Панарина и . Мы считаем, что Вадим сможет сделать для нас то же самое.

Основные причины, по которым Шипачев выбрал «Голден Найтс», – это гарантированный большой объем игрового времени и возможность жить в Лас-Вегасе», – сказал Макфи.

Джордж Макфи: «Считаем, что в НХЛ Шипачев может стать игроком, влияющим на результат»