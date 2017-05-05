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    НХЛ. Овечкин будет играть в двух звеньях в пятом матче серии с «Питтсбургом»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Барри Троц НХЛ

    Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц сообщил, что нападающий Александр Овечкин будет играть в двух звеньях в пятом матче серии с «Питтсбургом».

    Ранее Овечкин был переведен из первого звена в третье.

    «Мы ищем различные варианты. Мы пытаемся получить больше эффективности от нашего состава. Мы хотим, чтобы наши лучшие игроки были нашими лучшими игроками.

    Нам нужно, чтобы Овечкин действительно был хорош. Он намерен дать ответ в следующей игре и определить для нас разницу.

    Необходимо, чтобы все игроки вносили свой вклад в игру. Надо, чтобы наши топ-хоккеисты были лучшими игроками – это значит, что это идет от вратаря до нападения и защиты», – заявил Троц.

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