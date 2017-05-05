Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в первом матче ЧМ-2017 над сборной Швеции (2:1 Б).

«Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей.

Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец.

Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», – сказал Третьяк.