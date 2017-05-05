Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владислав Третьяк: «Сборная России играла против супершведов, но это был бенефис Василевского»

    Теги сборная России Владислав Третьяк сборная Швеции Андрей Василевский ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в первом матче ЧМ-2017 над сборной Швеции (2:1 Б).

    «Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей.

    Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец.

    Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», – сказал Третьяк.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться