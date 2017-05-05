Владислав Третьяк: «Сборная России играла против супершведов, но это был бенефис Василевского»
Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в первом матче ЧМ-2017 над сборной Швеции (2:1 Б).
«Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей.
Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец.
Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», – сказал Третьяк.
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