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    НХЛ. Кросби работал в общей группе «Питтсбурга» на тренировке команды

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ Патрик Хернквист Джейк Гюнцель

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в сегодняшней тренировке команды.

    Кросби тренировался в общей группе со всеми игроками. Он занял место в звене с Джейком Гюнцелем и Патриком Хернквистом.

    Вчера канадец вышел на самостоятельную тренировку в одиночку, пока у всех хоккеистов был выходной.

    Напомним, Кросби проходит процесс восстановления от сотрясения мозга, полученного в третьем матче серии против «Вашингтона».

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