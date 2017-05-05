НХЛ. Кросби работал в общей группе «Питтсбурга» на тренировке команды
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в сегодняшней тренировке команды.
Кросби тренировался в общей группе со всеми игроками. Он занял место в звене с Джейком Гюнцелем и Патриком Хернквистом.
Вчера канадец вышел на самостоятельную тренировку в одиночку, пока у всех хоккеистов был выходной.
Напомним, Кросби проходит процесс восстановления от сотрясения мозга, полученного в третьем матче серии против «Вашингтона».
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