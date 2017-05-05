Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в сегодняшней тренировке команды.

Кросби тренировался в общей группе со всеми игроками. Он занял место в звене с Джейком Гюнцелем и Патриком Хернквистом.

Вчера канадец вышел на самостоятельную тренировку в одиночку, пока у всех хоккеистов был выходной.

Напомним, Кросби проходит процесс восстановления от сотрясения мозга, полученного в третьем матче серии против «Вашингтона».