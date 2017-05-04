Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки клуба.

Отметим, что сегодня у команды выходной.

«Сид тренировался сегодня утром. Он проходит процесс восстановления. На этом пока все. Процесс будет идти день за днем», — заявил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.

Канадец получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче серии против «Вашингтона».