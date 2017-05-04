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    НХЛ. В выходной «Питтсбурга» Кросби провел самостоятельную тренировку на льду

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки клуба.

    Отметим, что сегодня у команды выходной.

    «Сид тренировался сегодня утром. Он проходит процесс восстановления. На этом пока все. Процесс будет идти день за днем», — заявил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.

    Канадец получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче серии против «Вашингтона».

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