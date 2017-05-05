Известный канадский эксперт Дон Черри не одобрил поведение форварда «Питтсбурга» Ника Бонино в концовке четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против (3:2), когда он показал, что Ти Джей Оши сыграл высоко поднятой клюшкой.

Оши по итогам этого эпизода получил двухминутное удаление, и «Вашингтон», уступая в одну шайбу, лишился возможности сыграть вшестером при снятом вратаре.

«Мы, канадцы, никогда не симулируем травмы. Этот парень сжульничал. Вы, конечно, скажете, а как же Билли Барбер? Как насчет тех, кто падает на лед? Да, есть игроки, которые при зацепе падают на лед. Не надо так делать, но они это делают.

Но мы никогда не притворяемся, что получили травмы. Бонино – классический притворщик. Мы не футболисты. Это все футбольные штучки, хотя и оттуда это стараются сейчас убрать. Он меня реально взбесил, повел себя, как тряпичная кукла.

В конце третьего матча Бонино еще и сделал два проброса, когда «Вашингтон» снял вратаря, вот насколько он глуп. Его нельзя назвать хорошим игроком.

Это может стать хорошим раздражителем для «Вашингтона». Допустимо ли, чтобы такой парень их победил? Ребята, вот что я хочу вам сказать. Никогда не действуйте, как он. Не симулируйте травмы. Это не по-канадски», – заявил Черри.

Отметим, что Бонино и Оши – американцы.

После четырех матчей счет в серии «Питтсбурга» и «Вашингтона» стал 3-1. Пятый матч пройдет 6 мая.

«Питтсбург» – «Вашингтон». Бонино симулировал фол, за который Оши был удален в концовке матча