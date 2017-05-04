Евгений Кузнецов: «Уверен, что «Вашингтон» победит «Питтсбург» в пятом матче серии»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что «Кэпиталс» обыграют «Питтсбург» в пятом матче серии.
– Евгений, лично вы играли очень сильно, а «Вашингтон» в два раза перебросал «Питтсбург». Чего же вам не хватило?
– Забивать нужно. Мы создаем много хороших моментов, но надо их использовать.Нельзя говорить, что я был лучшим. Неважно, кто из игроков забил.
Главное – результат, правильно? Пусть лучше бы я играл плохо, но мы бы победили. Надо правильно выполнять установку тренера. И забивать в тех моментах, которые мы хорошо создаем. Уже говорил об этом, но мысль очень важная.
– Но ведь это поразительно – у «Питтсбурга» нет Летанга, теперь – Кросби. Но пропустили первыми, потом в свои ворота случайно забил Дмитрий Орлов, и пошло-поехало…
– Вы правильно сказали, что шайба Димы была случайной. Вылезают какие-то ошибки, они мешают. И мы не забили в большинстве, когда был шанс. А когда даешь такую слабину, то соперник тебя за это накажет. Я в это верю, и эту ситуацию нужно менять.
– Вы проигрываете 1-3 в серии. Что теперь делать «Вашингтону»?
– Я уверен, что мы победим в пятом матче дома. И снова вернемся в Питтсбург.
Знаете, у ребят в команде есть большая уверенность в себе. Все друг другу доверяют. И когда мы после матча выходим со льда, то в раздевалке можем смотреть партнерам в глаза. Мы бились, стараемся делать правильные вещи.
Да, не всегда получается. Но в третий раз вам повторю, что нужно забивать в своих моментах. Другого секрета нет.
– Может, вратарь «Пенс» Марк-Андре Флери вас останавливает? Ведь после того, как вылетел Кросби, многие списали «Питтсбург».
– Не знаю, сложно сказать. Иногда у соперников есть фарт. Но у нас хватает мастерства, чтобы забивать голы. Сильно извиняюсь, что говорю вам прописную истину. Но без голов ничего не будет, – заявил Кузнецов.
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