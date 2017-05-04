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    Харийс Витолиньш: «Преимуществом сборной России в матче со Швецией должна стать злость»

    Теги сборная России сборная Швеции Харийс Витолиньш ЧМ-2017

    Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от первого матча ЧМ-2017 против сборной Швеции. 

    «Не секрет, что нам будет противостоять очень сильный противник. Там много игроков из НХЛ, хорошо оснащенных технически. Возможно, это даже будет их преимуществом.

    Что касается нас, то преимуществом нашей команды должна стать злость. Мы должны быть злее, играть как можно плотнее, выигрывать большинство единоборств. Если это получится, то результат придет», – сказал Витолиньш.

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