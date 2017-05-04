Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от первого матча против сборной Швеции.

«Не секрет, что нам будет противостоять очень сильный противник. Там много игроков из НХЛ, хорошо оснащенных технически. Возможно, это даже будет их преимуществом.

Что касается нас, то преимуществом нашей команды должна стать злость. Мы должны быть злее, играть как можно плотнее, выигрывать большинство единоборств. Если это получится, то результат придет», – сказал Витолиньш.