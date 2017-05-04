Капитан Райан Гецлаф в игре 2-го раунда плей-офф с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ, 2-2 в серии) забросил две шайбы, сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

Канадец забил 35-й и 36-й голы в играх Кубка Стэнли и стал рекордсменом в истории «Дакс», превзойдя , на счету которого 35 шайб.

Всего в 112 матчах турнира на счету Гецлафа 112 (36+76) очков.

В 8 матчах текущего розыгрыша форвард набрал 13 (7+6) баллов за результативность, разделив с Филом Кесселом («Питтсбург») 2-е место в гонке бомбардиров.