Денис Денисов перешел из ЦСКА в «Магнитку»

Защитник ЦСКА Денис Денисов переходит в магнитогорский «Металлург», сообщает официальный сайт КХЛ.

Игрок подписал с клубом двухлетний односторонний контракт.

В минувшем сезоне 35-летний Денисов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 50 матчей и набрал 25 (7+18) очков. В Кубке Гагарина он не набрал очков, проведя 9 игр.

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