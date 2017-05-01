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    Денис Денисов перешел из ЦСКА в «Магнитку»

    Теги Металлург Мг ЦСКА переходы Денис Денисов КХЛ

    Защитник ЦСКА Денис Денисов переходит в магнитогорский «Металлург», сообщает официальный сайт КХЛ.

    Игрок подписал с клубом двухлетний односторонний контракт.

    В минувшем сезоне 35-летний Денисов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 50 матчей и набрал 25 (7+18) очков. В Кубке Гагарина он не набрал очков, проведя 9 игр.

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