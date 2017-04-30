Чехия – Россия. Мозякин будет капитаном и сыграет в тройке с Ткачевым и Плотниковым
Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определился с составом на игру с командой Чехии.
Вратари: Сорокин (Кареев).
Первое звено: Миронов – Проворов, Мозякин (К) – Ткачев – Плотников.
Второе звено: Белов (А) – Гавриков, Гусев – Шипачев (А) – Дадонов.
Третье звено: Береглазов – Зуб, Телегин – Любимов – Ничушкин.
Четвертое звено: Науменков, Голышев – Светлаков – Бурдасов.
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