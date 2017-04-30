Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определился с составом на игру с командой Чехии.

Вратари: (Кареев).

Первое звено: Миронов – Проворов, (К) – Ткачев – Плотников.

Второе звено: (А) – Гавриков, Гусев – Шипачев (А) – Дадонов.

Третье звено: Береглазов – Зуб, Телегин – Любимов – .

Четвертое звено: Науменков, Голышев – – Бурдасов.