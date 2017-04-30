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    Чехия – Россия. Мозякин будет капитаном и сыграет в тройке с Ткачевым и Плотниковым

    Теги Евротур сборная России Антон Белов Сергей Мозякин Евгений Дадонов сборная Чехии Олег Знарок Антон Бурдасов Сергей Плотников Вадим Шипачев Чешские хоккейные игры Иван Телегин Никита Гусев Роман Любимов Владимир Ткачев Михаил Науменков Илья Сорокин Андрей Кареев Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Андрей Миронов Анатолий Голышев Алексей Береглазов Иван Проворов Артем Зуб Андрей Светлаков

    Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определился с составом на игру с командой Чехии.

    Вратари: Сорокин (Кареев).

    Первое звено: Миронов – Проворов, Мозякин (К) – Ткачев – Плотников.

    Второе звено: Белов (А) – Гавриков, Гусев – Шипачев (А) – Дадонов.

    Третье звено: Береглазов – Зуб, Телегин – Любимов – Ничушкин.

    Четвертое звено: Науменков, Голышев – Светлаков – Бурдасов.

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