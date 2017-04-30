«Торпедо» рассталось с Проскуряковым, Бирюковым, Жердевым, Фроловым и еще 16 игроками
«Торпедо» обнародовало список игроков с истекающими контрактами, которые покинут команду.
В общей сложности туда попали 20 хоккеистов.
Вратари: Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков;
Защитники: Артем Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист;
Нападающие: Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.
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