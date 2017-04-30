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    «Торпедо» рассталось с Проскуряковым, Бирюковым, Жердевым, Фроловым и еще 16 игроками

    Теги Торпедо переходы Илья Проскуряков Дмитрий Семин Николай Жердев Станислав Егоршев Роман Дерлюк Александр Фролов Михаил Бирюков Максим Кицын КХЛ Николай Лукьянчиков Бобби Батлер Брэндон Макмиллан Максим Аляпкин Даниил Жарков Максим Осипов Владислав Богословский Илья Колганов Артем Ступников Никита Рогов Сэм Лофквист

    «Торпедо» обнародовало список игроков с истекающими контрактами, которые покинут команду.

    В общей сложности туда попали 20 хоккеистов. 

    Вратари: Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков;

    Защитники: Артем Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист;

    Нападающие: Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.

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