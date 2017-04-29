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    Олег Знарок: «Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет»

    Теги Евротур сборная России сборная Финляндии Олег Знарок Чешские хоккейные игры ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в матче Чешских игр. 

    «Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет.

    Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени», – сказал Знарок.

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