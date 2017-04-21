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    Александр Медведев: «Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, потом можно говорить о ЧМ»

    Теги СКА сборная России травмы Илья Ковальчук Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина ЧМ-2017

    Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что форвард Илья Ковальчук может не сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

    «Илье надо решить проблемы с коленом, после чего можно будет говорить об участии в чемпионате мира.

    Но на эту тему я бы не хотел спекулировать до того, пока он не пройдет обследования. Все остальные комментарии – после того, как он вернется», – сказал функционер.

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