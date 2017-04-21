Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что форвард может не сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

«Илье надо решить проблемы с коленом, после чего можно будет говорить об участии в чемпионате мира.

Но на эту тему я бы не хотел спекулировать до того, пока он не пройдет обследования. Все остальные комментарии – после того, как он вернется», – сказал функционер.