Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сборная Южной Кореи впервые в истории вышла в элитный дивизион ЧМ, Казахстан остался в дивизионе 1А

    Теги сборная Казахстана сборная Южной Кореи ЧМ-2017 (первый дивизион) ЧМ-2018

    Сборная Южной Кореи в следующем году сыграет на ЧМ в элитном дивизионе турнира.

    Это произойдет впервые в истории корейского хоккея.

    Победив в серии буллитов сборную Украины (2:1 Б), корейская команда набрала два очка и заняла второе место в группе, позволяющее заработать путевку в элиту.

    Всего Корея заработала 11 баллов в 5 матчах. Столько же очков имеет на своем счету сборная Казахстана, но корейцы обыграли их в личной встрече.

    Таким образом, Казахстан в следующем сезоне вновь выступит в первом дивизионе ЧМ.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться