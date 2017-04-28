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    Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»

    Теги результаты Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Эдмонтон Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Второй раунд

    Сент-Луис – Нэшвилл
    Дата проведения
    29 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Эдмонтон
    Дата проведения
    29 апреля, 05.30, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-1

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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