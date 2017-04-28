Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
Счет в серии: 0-1
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- Дата проведения
- 29 апреля, 05.30, «Honda Center»
Счет в серии: 0-1
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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