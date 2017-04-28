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    Шипачев катается с Любимовым и Плотниковым на тренировке сборной России

    Теги сборная России Сергей Мозякин сборная Финляндии Сергей Плотников Вадим Шипачев Чешские хоккейные игры Роман Любимов Владимир Ткачев

    Сборная России готовится ко второму матчу чешского этапа Евротура против сборной Финляндии.

    В пятницу на тренировку команды вышли все 27 хоккеистов, включая Евгения Дадонова, пропускавшего игру со сборной Швеции из-за травмы.

    Отметим, что в разных звеньях работают нападающие Сергей Мозякин и Владимир Ткачев, которые в матче со Швеции играли в одном звене и набрали по 3 очка.

    Игроки сборной России тренируется в следующих сочетаниях:

    Василевский, Сорокин, Кареев

    Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Ничушкин, Ткачев

    Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров, Мозякин

    Белов — Антипин – Науменков, Любимов – Шипачев – Плотников

    Зуб — Береглазов, Бурдасов — Светлаков — Голышев, Дадонов.

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