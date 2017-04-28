Шипачев катается с Любимовым и Плотниковым на тренировке сборной России

Сборная России готовится ко второму матчу чешского этапа Евротура против сборной Финляндии.

В пятницу на тренировку команды вышли все 27 хоккеистов, включая Евгения Дадонова, пропускавшего игру со сборной Швеции из-за травмы.

Отметим, что в разных звеньях работают нападающие Сергей Мозякин и Владимир Ткачев, которые в матче со Швеции играли в одном звене и набрали по 3 очка.

Игроки сборной России тренируется в следующих сочетаниях:

Василевский, Сорокин, Кареев

Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Ничушкин, Ткачев

Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров, Мозякин

Белов — Антипин – Науменков, Любимов – Шипачев – Плотников

Зуб — Береглазов, Бурдасов — Светлаков — Голышев, Дадонов.

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