Шипачев катается с Любимовым и Плотниковым на тренировке сборной России
Сборная России готовится ко второму матчу чешского этапа Евротура против сборной Финляндии.
В пятницу на тренировку команды вышли все 27 хоккеистов, включая Евгения Дадонова, пропускавшего игру со сборной Швеции из-за травмы.
Отметим, что в разных звеньях работают нападающие Сергей Мозякин и Владимир Ткачев, которые в матче со Швеции играли в одном звене и набрали по 3 очка.
Игроки сборной России тренируется в следующих сочетаниях:
Василевский, Сорокин, Кареев
Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Ничушкин, Ткачев
Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров, Мозякин
Белов — Антипин – Науменков, Любимов – Шипачев – Плотников
Зуб — Береглазов, Бурдасов — Светлаков — Голышев, Дадонов.
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