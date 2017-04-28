Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поддержал идею перехода на канадский размер коробок.

«Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается . Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага.

Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане», – заявил Чернышенко.

Отметим, что на площадках североамериканских размеров (60х26 метров против 60х30 в Европе) в прошлом сезоне КХЛ играли три клуба – «Лада», «Адмирал» и «Медвешчак».