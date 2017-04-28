Дмитрий Чернышенко: «Уменьшение площадок пойдет только на пользу российскому хоккею. Вопрос прорабатывается ФХР»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поддержал идею перехода на канадский размер коробок.
«Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается ФХР. Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага.
Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане», – заявил Чернышенко.
Отметим, что на площадках североамериканских размеров (60х26 метров против 60х30 в Европе) в прошлом сезоне КХЛ играли три клуба – «Лада», «Адмирал» и «Медвешчак».
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