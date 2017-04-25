Бывший вратарь сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своей встрече в Москве со знаменитым форвардом в 1984 году.

«Он приехал с еще 20 людьми снимать фильм «Чемпионы» – он есть в Youtube. У нас было много экскурсий, ему очень понравилось и в Кремле, и в московском метро. Были съемки и на льду. И однажды Уэйн говорит: «А еще я хочу сделать съемку у тебя дома».

Он, когда ехал, заказывал, чтобы у него были каждый день шампанское и мороженое. А тут я ему ставлю условие: «Ну, у меня дома надо водки выпить. Еда будет как раз под водку». – «Нет, я водку не пью». – «Ну, тогда ко мне домой не приедешь». – «Нет-нет, буду пить!»

Я жил на улице Правды в восьмиэтажном доме. Когда он подъехал, и я его встретил во дворе, Гретцки спросил: «Весь этот дом – твой?» (хохочет) «Да нет, – говорю, – у меня здесь только трехкомнатная квартира». Мы его встретили хлеб-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста.

Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело – сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили... Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: «А мне?» Налил.

Но больше не дал. А то один знакомый тренер в Германии, где я проводил занятия хоккейной школы, тоже водку никогда не пил. Так он третью рюмку бросил себе за спину! Говорю ему: «Что ты сделал?» – «Читал, что гусары третью рюмку выбрасывали».

А после четвертой рюмки на стул сесть уже не мог – жена ругалась. Сколько его потом встречал – водку больше никогда не пил. И мне не хотелось, чтобы у Гретцки осталась такая же память. И получилось нормально», – сказал Третьяк.