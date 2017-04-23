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    НХЛ. Джон Стивенс возглавит «Лос-Анджелес»

    Теги Лос-Анджелес НХЛ Джон Стивенс

    Новым главный тренером «Лос-Анджелеса» станет Джон Стивенс, сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

    В понедельник состоится пресс-конференции, на которой Стивенса официально представят с новой должности.

    Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году.

    Ранее «Кингс» уволили с поста главного тренера Дэррила Саттера, который выиграл с клубом два Кубка Стэнли (2012, 2014).

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