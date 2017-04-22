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    Александр Овечкин: «Все нормально, ничего не болит. Просто нужен был небольшой перерыв»

    Теги Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Назем Кадри

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое самочувствие после пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (2:1 ОТ, 3-2), в котором получил травму после силового приема Назема Кадри. 

    «Все нормально. Мне просто был нужен небольшой перерыв. В раздевалке я увидел гол Оши по телевизору. Взял колу и наслаждался игрой. Ничего не болит. Я просто немного отдохнул, пока команда играла в большинстве. 

    Что я думаю о моменте с Кадри? Это плей-офф. Я не видел повтора. Если там была грязная игра, это грязная игра. Думаю, лига будет разбирать этот момент, если нет, это никакого значения не имеет. 

    Очевидно, что поддержка трибун в домашнем матче имела для нас большое значение. Наши болельщики – лучшие в лиге. Это наш шестой игрок», – сказал Овечкин. 

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