Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое самочувствие после пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (2:1 ОТ, 3-2), в котором получил травму после силового приема Назема Кадри.

«Все нормально. Мне просто был нужен небольшой перерыв. В раздевалке я увидел гол Оши по телевизору. Взял колу и наслаждался игрой. Ничего не болит. Я просто немного отдохнул, пока команда играла в большинстве.

Что я думаю о моменте с Кадри? Это плей-офф. Я не видел повтора. Если там была грязная игра, это грязная игра. Думаю, лига будет разбирать этот момент, если нет, это никакого значения не имеет.

Очевидно, что поддержка трибун в домашнем матче имела для нас большое значение. Наши болельщики – лучшие в лиге. Это наш шестой игрок», – сказал Овечкин.