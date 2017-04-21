Защитник магнитогорского Алексей Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс».

Стандартное соглашение новичка рассчитано на 3 сезона. В НХЛ Береглазов не был задрафтован ни одним клубом лиги.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 60 матчей в регулярного чемпионате , набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+9».

В плей-офф на его счету 13 матчей и 6 голевых передач при показателе полезности «+6».