Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Защитник «Магнитки» Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс»

    Теги Металлург Мг переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Алексей Береглазов

    Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс».

    Стандартное соглашение новичка рассчитано на 3 сезона. В НХЛ Береглазов не был задрафтован ни одним клубом лиги.

    В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 60 матчей в регулярного чемпионате КХЛ, набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+9».

    В плей-офф на его счету 13 матчей и 6 голевых передач при показателе полезности «+6».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться