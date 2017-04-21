НХЛ. Защитник «Магнитки» Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов подписал контракт с «Рейнджерс».
Стандартное соглашение новичка рассчитано на 3 сезона. В НХЛ Береглазов не был задрафтован ни одним клубом лиги.
В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 60 матчей в регулярного чемпионате КХЛ, набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+9».
В плей-офф на его счету 13 матчей и 6 голевых передач при показателе полезности «+6».
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