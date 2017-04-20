Защитник «Магнитки» Береглазов подпишет контракт с «Рейнджерс», хоккеистом интересовался СКА

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов уедет в НХЛ и подпишет контракт с «Рейнджерс», сообщает «Чемпионат».

Отметим, что хоккеистом также интересовался СКА. Контракт Береглазова с «Магниткой» закончится 30 апреля.

В НХЛ Береглазов не был задрафтован ни одним клубом лиги.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 60 матчей в регулярного чемпионате КХЛ, набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+9».

В плей-офф на его счету 13 матчей и 6 голевых передач при показателе полезности «+6».