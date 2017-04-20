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    Защитник «Магнитки» Береглазов подпишет контракт с «Рейнджерс», хоккеистом интересовался СКА

    Теги Металлург Мг СКА возможные переходы Рейнджерс НХЛ КХЛ Алексей Береглазов

    Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов уедет в НХЛ и подпишет контракт с «Рейнджерс», сообщает «Чемпионат».

    Отметим, что хоккеистом также интересовался СКА. Контракт Береглазова с «Магниткой» закончится 30 апреля.

    В НХЛ Береглазов не был задрафтован ни одним клубом лиги.

    В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 60 матчей в регулярного чемпионате КХЛ, набрав 19 (1+18) очков при показателе полезности «+9».

    В плей-офф на его счету 13 матчей и 6 голевых передач при показателе полезности «+6».

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